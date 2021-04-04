Два грузовых поезда столкнулись в Чехии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Два товарных состава столкнулись в Теплицком районе на западе Чехии, один машинист погиб, другой – ранен, заявили в службе скорой помощи Устецкого края.

Инцидент произошел днем в воскресенье 4 апреля в районе населенного пункта Светец.

Сообщается, что состав, которым управлял погибший машинист, перевозил газ – пропан и бутан. После столкновения возник пожар, который быстро потушили прибывшие на место ЧП спасатели.

В настоящее время на месте аварии работают пожарные, которые разбирают завалы из вагонов, сошедших с рельсов. Там же находятся следователи, выясняющие причины столкновения поездов.