Сбежавший с полигона солдат найден в Ушачском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Скрывшийся с военного полигона солдат Вооруженных сил Александр Караткевич найден в Ушачском районе, сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным Минобороны, 2 апреля военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона в Брестской области, угнав грузовик. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки – в Полоцкий район. МВД объявило солдата в розыск .

"Четвертого апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что на место оперативно прибыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.

Сейчас с ним проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Что грозит солдату

В УК Беларуси есть отдельная статья за дезертирство. Согласно части 1 этой статьи за самовольное оставление части или места службы с целью вовсе уклониться от воинской службы либо неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или организации здравоохранения (дезертирство) наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

За дезертирство, совершенное в военное время или в боевой обстановке, предусмотрено наказание на срок от восьми до 15 лет.

Читайте также: