|
Сбежавший с полигона солдат найден в Ушачском районе
05.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Скрывшийся с военного полигона солдат Вооруженных сил Александр Караткевич найден в Ушачском районе, сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел Беларуси.
По данным Минобороны, 2 апреля военнослужащий срочной службы
"Четвертого апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что на место оперативно прибыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.
Сейчас с ним проводятся следственные и оперативные мероприятия.
Что грозит солдату
В УК Беларуси есть отдельная статья за дезертирство. Согласно части 1 этой статьи за самовольное оставление части или места службы с целью вовсе уклониться от воинской службы либо неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или организации здравоохранения (дезертирство) наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.
За дезертирство, совершенное в военное время или в боевой обстановке, предусмотрено наказание на срок от восьми до 15 лет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащего нашли, благодаря бдительной сельчанке, которая опознала молодого человека.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)