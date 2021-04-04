Бросал хлеб в воду: маленький ребенок утонул в реке в Борисовском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Следователи проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика в Борисовском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел днем в воскресенье 4 апреля на берегу реки Сха возле деревни Житьково.

"Пятилетний мальчик со своей 7-летней сестрой находились на берегу, бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было", – сказали в СК.

Там также уточнили, что тело погибшего было обнаружено позже – ниже по течению сотрудниками МЧС.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В СК напомнили родителям, что не следует оставлять без внимания малолетних детей, особенно возле водоемов, так как подобные места являются источником повышенной опасности.

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