Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП под Брестом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 апр – Sputnik. Следователи ищут очевидцев аварии в Брестском районе, в которой под колесами легковушки погиб пешеход, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло накануне вечером – в субботу 3 апреля на десятом километре дороги Р-83, соединяющей Каменец и Брест.

"На территории Брестского района женщина совершила наезд на 59-летнего пешехода, находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода", – сказали в СК.

Там также уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении женщины-водителя Брестским межрайотделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В комитете просят граждан, которые стали очевидцами аварии, позвонить по телефонам: (29) 8086602 и (33) 3116611.