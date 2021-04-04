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Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП под Брестом
05.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Следователи ищут очевидцев аварии в Брестском районе, в которой под колесами легковушки погиб пешеход, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.
© Photo : ГАИ Гродно
ДТП произошло накануне вечером – в субботу 3 апреля на десятом километре дороги Р-83, соединяющей Каменец и Брест.
"На территории Брестского района женщина совершила наезд на 59-летнего пешехода, находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода", – сказали в СК.
Там также уточнили, что от полученных травм мужчина скончался на месте.
В отношении женщины-водителя Брестским межрайотделом СК возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В комитете просят граждан, которые стали очевидцами аварии, позвонить по телефонам: (29) 8086602 и (33) 3116611.
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В отношении женщины, находившейся за рулем, Брестским межрайотделом СК уже возбуждено уголовное дело.
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