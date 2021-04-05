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В Витебском районе подростки вытащили мужчину из горящего дома

05.04.2021 07:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел около полуночи 3 апреля в городском поселке Яновичи Витебского района, сообщает МЧС.


По улице шли три подростка — они увидели, что из-под крыши идет дым. Бросились в дом и увидели на полу в веранде 42-летнего хозяина. Парни вынесли его на улицу и позвонили в МЧС.

К приезду спасателей в горящем доме уже частично обрушилась крыша.

По версии МЧС, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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По улице шли три подростка - они увидели, что из-под крыши идет дым и бросились в дом.
 
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