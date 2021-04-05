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В Витебском районе подростки вытащили мужчину из горящего дома
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел около полуночи 3 апреля в городском поселке Яновичи Витебского района,
По улице шли три подростка — они увидели, что из-под крыши идет дым. Бросились в дом и увидели на полу в веранде 42-летнего хозяина. Парни вынесли его на улицу и позвонили в МЧС.
К приезду спасателей в горящем доме уже частично обрушилась крыша.
По версии МЧС, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении.
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По улице шли три подростка - они увидели, что из-под крыши идет дым и бросились в дом.
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