В Витебском районе подростки вытащили мужчину из горящего дома

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел около полуночи 3 апреля в городском поселке Яновичи Витебского района, сообщает МЧС.





По улице шли три подростка — они увидели, что из-под крыши идет дым. Бросились в дом и увидели на полу в веранде 42-летнего хозяина. Парни вынесли его на улицу и позвонили в МЧС.

К приезду спасателей в горящем доме уже частично обрушилась крыша.

По версии МЧС, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении.