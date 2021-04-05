Собрались беглые силовики: замглавы МВД назвал костяк BYPOL

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Оппозиционная инициатива BYPOL, связанная с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, пытается управлять незаконными акциями протеста, заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

"В ней собрались беглые силовики. Постепенно инициатива радикализовалась, и они пытаются управлять протестами", - сказал Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" .

Он пояснил, что структура для координации акций перенимает опыт Степана Путило - создателя Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским. По мнению замглавы МВД, "получается слабенько".

Кто входит в BYPOL

Казакевич подчеркнул, что костяк входящих в оппозиционную структуру известен.

По его словам, это: бывшие следователи Остапович Андрей, Лобан Игорь; бывшие оперативники Купрейчик Матвей, Жигарь Владимир, Лупоносов Станислав и Макар Сергей; бывший преподаватель Академии милиции Азаров Александр; бывший работник прокуратуры Талерчик Олег, а также Медведев Евгений.

Как отметил заместитель министра, Медведев не служил в силовых структурах, однако имеет прямое отношение к BYPOL. Он уточнил, что некоторые из этих людей уже объявлены Минском в розыск.

По заявлениям оппозиции, инициатива объединяет бывших белорусских правоохранителей, которые не поддерживают действующие власти страны и выехали за границу. BYPOL периодически обнародует информацию, которая позиционируется как добытая от источников из силовых структур.

Список причастных к терроризму

КГБ Беларуси сообщил 2 апреля, что расширил список лиц , причастных к терроризму. В него включен почти весь костяк BYPOL, а также лидеры оппозиции - Тихановская и Павел Латушко.

МВД Беларуси 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить два теракта - в Минской области и Минске. Силовики нашли и обезвредили самодельные взрывные устройства.

По данным правоохранителей, задержанный поддерживал связь с BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Было возбуждено уголовное дело против Тихановской и участников BYPOL за подготовку теракта организованной группой.

Протесты в Беларуси

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Читайте также: