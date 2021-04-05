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Собрались беглые силовики: замглавы МВД назвал костяк BYPOL
05.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Оппозиционная инициатива BYPOL, связанная с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, пытается управлять незаконными акциями протеста, заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
"В ней собрались беглые силовики. Постепенно инициатива радикализовалась, и они пытаются управлять протестами", - сказал Казакевич в эфире телеканала
Он пояснил, что структура для координации акций перенимает опыт Степана Путило - создателя Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским. По мнению замглавы МВД, "получается слабенько".
Кто входит в BYPOL
Казакевич подчеркнул, что костяк входящих в оппозиционную структуру известен.
По его словам, это: бывшие следователи Остапович Андрей, Лобан Игорь; бывшие оперативники Купрейчик Матвей, Жигарь Владимир, Лупоносов Станислав и Макар Сергей; бывший преподаватель Академии милиции Азаров Александр; бывший работник прокуратуры Талерчик Олег, а также Медведев Евгений.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как отметил заместитель министра, Медведев не служил в силовых структурах, однако имеет прямое отношение к BYPOL. Он уточнил, что некоторые из этих людей уже объявлены Минском в розыск.
По заявлениям оппозиции, инициатива объединяет бывших белорусских правоохранителей, которые не поддерживают действующие власти страны и выехали за границу. BYPOL периодически обнародует информацию, которая позиционируется как добытая от источников из силовых структур.
Список причастных к терроризму
КГБ Беларуси сообщил 2 апреля, что
МВД Беларуси 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который
По данным правоохранителей, задержанный поддерживал связь с BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования. Было возбуждено уголовное дело против Тихановской и участников BYPOL за подготовку теракта организованной группой.
Протесты в Беларуси
После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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В основном, по данным силового ведомства, это бывшие оперативники и следователи, а также работники прокуратуры и преподаватели Академии МВД.
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