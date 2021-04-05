Эксперт: допрос Бабарико в суде может длиться несколько дней

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Допрос основного обвиняемого по делу о взятках бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка Виктора Бабарико пройдет, скорее всего, во второй половине текущей недели. Такое мнение высказал Sputnik в понедельник источник, знакомый с ходом судебного следствия.

"Я полагаю, что допрос обвиняемого Бабарико следует ожидать ближе к концу недели – в четверг-пятницу. Насколько мне известно, утвержденный порядок судебного следствия не менялся. Бабарико планировали допрашивать в суде последним из восьми обвиняемых", – сообщил собеседник Sputnik.

В данной связи он уточнил, что в пятницу допросили пятого обвиняемого. "Еще нужно допросить двух фигурантов. Если следовать алгоритму того. как шли допросы предыдущих обвиняемых, то по два дня на человека", – сказал информированный источник.

По его мнению, есть два варианта того, как пройдет допрос ключевого фигуранта: либо он будут длинным, то есть несколько дней, либо коротким.

"Все будут зависеть от того, какую стратегию защиты изберет обвиняемый и его адвокаты", – сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Sputnik, все обвиняемые, бывшие заместители председателя банка, дают в суде признательные показания . Все они сначала в свободном рассказе дают показания, а потом отвечают на вопросы прокуроров, адвокатов, суда. Другие обвиняемые практически не задают вопросов. Самые активные участники при допросе в суде – адвокаты Бабарико.

Дело Белгазпромбанка

Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" 17 февраля. Процесс проходит в зале суда Московского района Минска.

Кроме Бабарико обвиняемыми проходят еще семь человек. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг"), все они обвиняются по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере) на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

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