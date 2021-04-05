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Эксперт: допрос Бабарико в суде может длиться несколько дней
05.04.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Допрос основного обвиняемого по
"Я полагаю, что допрос обвиняемого Бабарико следует ожидать ближе к концу недели – в четверг-пятницу. Насколько мне известно, утвержденный порядок судебного следствия не менялся. Бабарико планировали допрашивать в суде последним из восьми обвиняемых", – сообщил собеседник Sputnik.
© AP / Sergei Grits
В данной связи он уточнил, что в пятницу
По его мнению, есть два варианта того, как пройдет допрос ключевого фигуранта: либо он будут длинным, то есть несколько дней, либо коротким.
"Все будут зависеть от того, какую стратегию защиты изберет обвиняемый и его адвокаты", – сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал Sputnik, все обвиняемые, бывшие заместители председателя банка, дают в суде
Дело Белгазпромбанка
Верховный суд Беларуси
Кроме Бабарико обвиняемыми проходят еще семь человек. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг"), все они обвиняются по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.
Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере) на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.
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Материалы резонансного уголовного дела составляют почти 129 томов, прокуроры читали обвинение фигурантам несколько дней.
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