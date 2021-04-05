В Бресте горело общежитие. Один человек в реанимации, 13 - эвакуировали

Источник материала: Tut.by

5 апреля в Бресте разгорелся пожар в пятиэтажном общежитии № 17. 13 человек эвакуировали, одного увезли в реанимацию, сообщает МЧС .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: theafterlife.ru

Сигнал об инциденте поступил спасателям около 1.30. Горела одна из комнат общежития. Жильца помещения обнаружили на полу прибывшие на место пожарные. Они вынесли мужчину на улицу и передали медикам. С ожогами его госпитализировали в реанимацию.

Кроме того, спасатели вывели из комнат третьего, четвертого и пятого этажей 13 человек. Из них трое — дети.

Причина пожара устанавливается.