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В Бресте горело общежитие. Один человек в реанимации, 13 - эвакуировали

05.04.2021 10:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 апреля в Бресте разгорелся пожар в пятиэтажном общежитии № 17. 13 человек эвакуировали, одного увезли в реанимацию, сообщает МЧС.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: theafterlife.ru

Сигнал об инциденте поступил спасателям около 1.30. Горела одна из комнат общежития. Жильца помещения обнаружили на полу прибывшие на место пожарные. Они вынесли мужчину на улицу и передали медикам. С ожогами его госпитализировали в реанимацию.

Кроме того, спасатели вывели из комнат третьего, четвертого и пятого этажей 13 человек. Из них трое — дети.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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