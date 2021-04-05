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Разлив серы произошел на территории ОАО "Гродно Азот"
05.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр - Sputnik. Спасатели и экстренные службы ОАО "Гродно Азот" ликвидировали пролив серы, который случился в воскресенье, сообщили в МЧС.
Жидкая сера поступила на предприятие с ОАО "Нафтан" в цистернах, оборудованных терморубашкой. Жидкая сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит ее расширение и выделение серных газов.
Цистерна, из которой пролилась сера, по объему составляет более 56 тонн.
"4 апреля в 11:45 поступило сообщение о задымлении в железнодорожной цистерне с расплавленной серой на сливо-наливной эстакаде на территории ОАО "Гродно Азот" в Гродно", - сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Как следует из информации, размещенной на сайте, дежурными были генеральный директор Игорь Ляшенко и начальник производственного отдела Савелий Морозов.
"Диспетчер производства вызвал службу МЧС, аварийно-газоспасательный отряд и машину скорой помощи. Эти подразделения выезжают на все подобные случаи для оказания первой необходимой помощи", - приводятся детали случившегося в издании
По словам Ляшенко, небольшая часть серы попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление.
Принятыми мерами пролив расплава локализован. Задымление устранено, проблемная цистерна отбуксирована железнодорожной службой в технологический отстойник.
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В день ЧП, которое пришлось на воскресенье, по предприятию дежурил генеральный директор Игорь Ляшенко.
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