Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Спасатели и экстренные службы ОАО "Гродно Азот" ликвидировали пролив серы, который случился в воскресенье, сообщили в МЧС.

Жидкая сера поступила на предприятие с ОАО "Нафтан" в цистернах, оборудованных терморубашкой. Жидкая сера представляет собой высоковязкое вещество, при высоких температурах происходит ее расширение и выделение серных газов.

Цистерна, из которой пролилась сера, по объему составляет более 56 тонн.

"4 апреля в 11:45 поступило сообщение о задымлении в железнодорожной цистерне с расплавленной серой на сливо-наливной эстакаде на территории ОАО "Гродно Азот" в Гродно", - сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Как следует из информации, размещенной на сайте, дежурными были генеральный директор Игорь Ляшенко и начальник производственного отдела Савелий Морозов.

"Диспетчер производства вызвал службу МЧС, аварийно-газоспасательный отряд и машину скорой помощи. Эти подразделения выезжают на все подобные случаи для оказания первой необходимой помощи", - приводятся детали случившегося в издании "Гродненский химик" .

По словам Ляшенко, небольшая часть серы попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление.

Принятыми мерами пролив расплава локализован. Задымление устранено, проблемная цистерна отбуксирована железнодорожной службой в технологический отстойник.

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