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Житель Марьиной Горки собирал металлолом на военном полигоне. Теперь он в больнице
Источник материала: Tut.by
Житель Марьиной Горки получил осколочное ранение, собирая металлолом на территории военного полигона. О происшествии
ЧП произошло на полигоне, где двое жителей Марьиной Горки собирали металлолом. Обнаружив взрывоопасный предмет, один из мужчин произвел на него физическое воздействие. В результате объект детонировал. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Министерство обороны напоминает, что гражданам запрещено находиться на полигонах и войсковых стрельбищах Вооруженных сил. Меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности населения.
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Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
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