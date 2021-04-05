ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Марьиной Горки собирал металлолом на военном полигоне. Теперь он в больнице

05.04.2021 11:47 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Марьиной Горки получил осколочное ранение, собирая металлолом на территории военного полигона. О происшествии сообщает пресс-служба Министерства обороны.


Фото: Алесь Пилецкий, svaboda.org

ЧП произошло на полигоне, где двое жителей Марьиной Горки собирали металлолом. Обнаружив взрывоопасный предмет, один из мужчин произвел на него физическое воздействие. В результате объект детонировал. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Министерство обороны напоминает, что гражданам запрещено находиться на полигонах и войсковых стрельбищах Вооруженных сил. Меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности населения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разлив серы произошел на территории ОАО "Гродно Азот"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by