Житель Марьиной Горки собирал металлолом на военном полигоне. Теперь он в больнице

Источник материала: Tut.by

Житель Марьиной Горки получил осколочное ранение, собирая металлолом на территории военного полигона. О происшествии сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Фото: Алесь Пилецкий, svaboda.org

ЧП произошло на полигоне, где двое жителей Марьиной Горки собирали металлолом. Обнаружив взрывоопасный предмет, один из мужчин произвел на него физическое воздействие. В результате объект детонировал. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Министерство обороны напоминает, что гражданам запрещено находиться на полигонах и войсковых стрельбищах Вооруженных сил. Меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности населения.