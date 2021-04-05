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За обнаженку: после необычной фотосессии в Дубае задержаны 40 человек

05.04.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. За съемку в обнаженном виде в Дубае были задержаны 40 человек, среди них восемь - граждане России, сообщает РИА Новости.

Накануне в интернет попал ролик, на котором запечатлен процесс необычной фотосессии: на балконе небоскреба в районе Dubai Marina позируют голые девушки.

"Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхам ОАЭ (около 1390 долларов – Sputnik) на каждую", - сообщили в генконсульстве России в Дубае.

Инициатору съемки грозит более внушительное наказание: до полутора лет тюрьмы и штраф - порядка 14 тысяч долларов.

В мусульманских странах в этом месяце наступит Рамадан: он начнется 13 апреля и продлится до 12 мая. На протяжении месяца верующим запрещено есть, пить, курить и вступать в интимную близость в дневное время. В связи с наступлением священного праздника, представитель генконсульства не исключил возможности того, что эмиратские власти смягчат наказание.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В пикантной съемке участвовали в том числе девушки из России, зачинщиком был гражданин Российской Федерации.
 
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