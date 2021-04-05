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Взрыв на полигоне под Марьиной Горкой: госпитализирован мужчина

05.04.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. О взрыве на полигоне под Марьиной Горкой сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Пострадавший доставлен в больницу с территории военной части в Минской области. Как уточнили в Минобороны, двое мужчин собирали металлолом. Один из них обнаружил взрывоопасный предмет, и "при физическом контакте боеприпас разорвался". 

© Photo : пресс-служба президента Республики Беларуси
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Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Проводится проверка происшествия.

Уже известно, что мужчины находились на территории воинской части незаконно. Границы полигонов и войсковых стрельбищ обозначаются знаками "Стой! Стреляют!" и "Проход и проезд запрещен!". Как именно нарушители попали на территорию части, еще предстоит выяснить.

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Теги: Минск
 
 
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Детонация неустановленного боеприпаса произошла в Пуховичском районе, пострадавший получил осколочные ранения.
 
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