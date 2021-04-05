Взрыв на полигоне под Марьиной Горкой: госпитализирован мужчина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. О взрыве на полигоне под Марьиной Горкой сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Пострадавший доставлен в больницу с территории военной части в Минской области. Как уточнили в Минобороны, двое мужчин собирали металлолом. Один из них обнаружил взрывоопасный предмет, и "при физическом контакте боеприпас разорвался".

Врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает. Проводится проверка происшествия.

Уже известно, что мужчины находились на территории воинской части незаконно. Границы полигонов и войсковых стрельбищ обозначаются знаками "Стой! Стреляют!" и "Проход и проезд запрещен!". Как именно нарушители попали на территорию части, еще предстоит выяснить.

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