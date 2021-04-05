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Ракетный комплекс протаранил жилой дом в Могилевской области

05.04.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Самоходная пусковая установка разрушила дом в Могилевской области, в результате случившегося обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Механик-водитель тактического ракетного комплекса "Точка-У" 4 апреля 2021 года не справился с управлением и врезался в жилой дом. Индицент произошел на участке дороги, где скорость ограничена до 40 километров в час, к тому же сельская улица в этом месте имеет крутой поворот.

Удар пришелся на угол дома. Все повреждения военные пообещали устранить. Известно, что инцидент произошел во время марша ракетного дивизиона на Гожский полигон. Ни люди, ни техника во время аварии не пострадали.

Плановые тактические учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на Гожском полигоне стартовали 30 марта. В них принимает участие свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих.

Тактический ракетный комплекс "Точка-У" весит свыше 18 тонн. Средняя скорость передвижения боевой машины по шоссе составляет 60 километров в час. Кроме Беларуси, на вооружении "Точка-У" состоит в Азербайджане, Украине, Сирии. 

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Теги: Брест, Минск
 
 
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