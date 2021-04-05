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Отключения электричества в Минске: где не будет света на этой неделе

05.04.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. На несколько часов в сутки будут отключать электричество в столице на текущей неделе, об этом сообщили в пресс-службе "Минскэнерго".

Отключать потребителей для проведения ряда работ начали в марте, ремонт продолжится и в апреле. Ниже приведены адреса, время и даты отключений в период с 5 по 9 апреля - в основном это случится в рабочее время.

5 апреля:

  • улица Охотская, 1/14–37, 2/12–28/4 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитная, 8–28/15, 7–31/1, 8–28/15, 7–31/1 (с 9:00 до 17:00);
  • Варвашени, 11–27/14, 38–46/16, 38а, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9:00 до 17:00);
  • Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29 (с 9:00 до 17:00);
  • переулок Охотский, 2–12, 16–54 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитный, 2–8, 3, 5, 7–23/13, 10–18 (с 9:00 до 17:00);
  • Иркутский, 1/23–9/20, 2/25–10/22 (с 9:00 до 17:00);
  • 1-й Енисейский, 1–19/8, 2–20/10 (с 9:00 до 17:00).

6 апреля:

  • улица Охотская, 1/14–37, 2/12–28/4 (с 9:00 до 17:00);
  • Байкальская, 6 (с 9:00 до 17:00);
  • переулок Охотский, 16–54 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитный, 2–8, 3, 5 (с 9:00 до 17:00).

7 апреля:

  • улица Охотская, 1/14–37, 2/12–28/4 (с 9:00 до 17:00);
  • Байкальская, 6 (с 9:00 до 17:00);
  • Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитная, 8–28/15, 7–31/1 (с 9:00 до 17:00);
  • Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9:00 до 17:00);
  • переулок Охотский, 2–12, 16–54 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитный, 2–8, 3, 5, 7–23/13, 10–18 (с 9:00 до 17:00).

8 апреля:

  • улица Магнитная, 8–28/15, 7–31/1 (с 9:00 до 17:00);
  • Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9:00 до 17:00);
  • Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9:00 до 17:00);
  • переулок Охотский, 2–12 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитный, 7–23/13, 10–18 (с 9:00 до 17:00).

9 апреля:

  • улица Магнитная, 8–28/15, 7–31/1 (с 9:00 до 17:00);
  • Иркутская, 3–5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9:00 до 17:00);
  • Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9:00 до 17:00);
  • переулок Охотский, 2–12 (с 9:00 до 17:00);
  • Магнитный, 7–23/13, 10–18 (с 9:00 до 17:00).

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Теги: Минск
 
 
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Отключения электроснабжения являются плановыми и связаны с проведением необходимых ремонтных работ в столице.
 
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