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В Глуске машина въехала в толпу людей

05.04.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Глуске выясняют обстоятельства ночного ДТП. Автомобиль Audi въехал в толпу возле кафе, водитель попытался скрыться. Вместе со знакомым он отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. Водитель уехал. Но в скором времени его обнаружил наряд ГАИ. Шофер игнорировал требования об остановке. Задержали его в 10 километрах от райцентра.

Татьяна Чешкина, инспектор отделения АиП УГАИ УВД Могилевского облисполкома: "За рулем оказался 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался. Ранее фигурант судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на убийство".

В результате наезда пострадали пятеро мужчин, один из них в больнице. Уголовное дело возбуждено за покушение на убийство.

 
 
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В Глуске выясняют обстоятельства ночного ДТП. Автомобиль Audi въехал в толпу возле кафе, водитель попытался скрыться. Вместе со знакомым он отдыхал в этом заведении...
 
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