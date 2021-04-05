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В Глуске машина въехала в толпу людей
Источник материала: БTВ Глуске выясняют обстоятельства ночного ДТП. Автомобиль Audi въехал в толпу возле кафе, водитель попытался скрыться. Вместе со знакомым он отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. Водитель уехал. Но в скором времени его обнаружил наряд ГАИ. Шофер игнорировал требования об остановке. Задержали его в 10 километрах от райцентра.
Татьяна Чешкина, инспектор отделения АиП УГАИ УВД Могилевского облисполкома: "За рулем оказался 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался. Ранее фигурант судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на убийство".
В результате наезда пострадали пятеро мужчин, один из них в больнице. Уголовное дело возбуждено за покушение на убийство.
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В Глуске выясняют обстоятельства ночного ДТП. Автомобиль Audi въехал в толпу возле кафе, водитель попытался скрыться. Вместе со знакомым он отдыхал в этом заведении...
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