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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Глуске машина въехала в толпу людей В Глуске выясняют обстоятельства ночного ДТП. Автомобиль Audi въехал в толпу возле кафе, водитель попытался скрыться. Вместе со знакомым он отдыхал в этом заведении...

В Глуске выясняют обстоятельства ночного ДТП. Автомобиль Audi въехал в толпу возле кафе, водитель попытался скрыться. Вместе со знакомым он отдыхал в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. Водитель уехал. Но в скором времени его обнаружил наряд ГАИ. Шофер игнорировал требования об остановке. Задержали его в 10 километрах от райцентра.В результате наезда пострадали пятеро мужчин, один из них в больнице. Уголовное дело возбуждено за покушение на убийство.