Поезд Минск-Могилев травмировал жителя Новинок, который лежал у рельсов

Источник материала: Tut.by

Вечером 3 апреля поезд Минск-Могилев травмировал жителя Новинок, который лежал у железнодорожных путей. Об этом сообщает МВД Беларуси.

В субботу в 20.23 на о.п.Железнодорожный поезд Минск-Могилев травмировал жителя поселка Новинки, что в Минском районе. Мужчине 60 лет, он лежал вблизи ж/д путей в начале платформы.

Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Травмированный сельчанин доставлен в больницу.