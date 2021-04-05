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Поезд Минск-Могилев травмировал жителя Новинок, который лежал у рельсов
Источник материала: Tut.by
Вечером 3 апреля поезд Минск-Могилев травмировал жителя Новинок, который лежал у железнодорожных путей. Об этом
В субботу в 20.23 на о.п.Железнодорожный поезд Минск-Могилев травмировал жителя поселка Новинки, что в Минском районе. Мужчине 60 лет, он лежал вблизи ж/д путей в начале платформы.
Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Травмированный сельчанин доставлен в больницу.
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Вечером 3 апреля поезд Минск-Могилев травмировал жителя Новинок, который лежал у железнодорожных путей. Об этом сообщает МВД Беларуси.
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