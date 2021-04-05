Умер бывший замгенпрокурора Беларуси Николай Куприянов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр - Sputnik. Умер бывший заместитель генерального прокурора государственный советник юстиции 3-го класса Николай Куприянов, сообщили в генпрокуратуре.

В августе ему должно было исполниться 70 лет.

Николай Куприянов прошел путь от помощника прокурора Советского района Минска до замгенпрокурора, почти 8 лет возглавлял столичную прокуратуру. Заместителем генпрокурора он был назначен в июне 2002 года, в этой должности и прослужил до выхода в отставку 14 ноября 2008 года.

За достигнутые успехи в службе ему присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Республики Беларусь", объявлена благодарность президента.

"Его отличали большой и разносторонний опыт прокурорской деятельности, хорошие организаторские способности, высокая квалификация и обширные знания практики прокурорского надзора", – отметили в генпрокуратуре.

Траурные мероприятия и прощание пройдут 6 апреля 2021 года с 12:00 до 14:00 в помещении ГУ "Республиканский культурно-просветительный центр" (ул. Октябрьская, 5).