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С семнадцатого этажа минской высотки сорвался рабочий
05.04.2021 16:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр ― Sputnik. Со строительной люльки с высоты семнадцатого этажа на территории жилого комплекса "Минск Мир" в Минске упал рабочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Первым о падении человека с высотки сообщил в понедельник днем очевидец. К месту прибыли работники МЧС и карета скорой медицинской помощи. Они и обнаружили рабочего без признаков жизни на земле и висящую на одном тросе люльку.
Спасатели установили, что люлька оборвалась около 12:20 во время установки декоративных элементов здания в многоквартирном 25-этажном жилом доме. Работы на платформе проводили двое подсобных рабочих. Один из них сорвался сразу же, другому повезло – он остался висеть на одном тросе, выбраться из люльки ему помогли другие рабочие до прибытия спасателей. Он не пострадал.
"Второй мужчина в результате падения получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Сейчас они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, изымают документацию по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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Один из строителей некоторое время висел на оборвавшейся люльке – другие рабочие помогли ему выбраться до прибытия спасателей.
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