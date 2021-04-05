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В Верхнедвинском районе задержали пару: несмотря на ковидные ограничения она проехала всю Европу
Источник материала: Tut.by
В Верхнедвинском районе задержали молодую пару, которая ехала из Франции, нелегально перешла белорусско-латвийскую границу и пыталась попасть в Россию,
— Нарушители — 26-летний парень и 27-летняя девушка — ехали из Парижа. Несмотря на противоэпидемиологические ограничения в странах Евросоюза, они проследовали через всю Европу, затем незаконно пересекли границу Латвии с Беларусью и собирались попасть в Санкт-Петербург. Задержали их в Верхнедвинском районе, — отмечают в погранотряде.
За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима россиянам грозит штраф и депортация.
В этом году полоцкие пограничники задержали 14 нарушителей границы.
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Нарушители - 26-летний парень и 27-летняя девушка - ехали из Парижа.
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