После отравления водой в Бешенковичах в больницу попали 26 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. После массового отравления водой в Бешенковичах в больницу обратились 26 человек: пять взрослых и 21 ребенок, сообщила местная районная газета "Заря".

Сейчас в городском поселке продолжают эпидемиологическое расследование: с 31 марта в райцентре работают эксперты из Минска.

По данным Бешенковичской ЦРБ, в больницу за эти дни попали 26 человек. По состоянию на 5 апреля, в стационаре остаются шесть детей, их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, ранее Минздрав назвал предварительную версию массового отравления – норавирусная инфекция .

"Норовирус – один из известных разновидностей кишечных вирусов. Он очень заразен и может передаваться несколькими путями: контактно-бытовым (через немытые руки, предметы обихода, посуду), пищевым (через немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи), водным (если выпить какое-то количество жидкости, содержащей вирус), воздушно-капельным (в результате вдыхания воздуха, который содержит частицы вируса)", – рассказала газете главный санитарный врач Бешенковичского района Нина Карпушенко.

Из-за вспышки кишечной инфекции в результате проблем с водопроводом жителям района рекомендовали строго соблюдать правила личной гигиены: это и масочный режим, и мытье рук, а также обработка поверхностей дезсредствами.

Промывка сетей и подвоз воды

На станции обезжелезивания "Молодежная" продолжаются регламентные работы, пока о дате ее запуска не сообщается. Временно подача воды осуществляется через станцию "Южная" – сейчас она снабжает водой весь городской поселок.

Из-за большой нагрузки на станцию на выходных местная власть приняла решение максимально обеспечить жителей водой из автоцистерн. Ее подвозят с ближайших станций обезжелезивания – из Верховья и Дроздов (около 50 километров от Бешенковичей).

С 3 апреля в городе приступили к промывке водопроводных сетей в микрорайоне улицы Молодежной, к 5 апреля все профилактические работы завершили в СШ № 1, детском саду № 6 и шести многоквартирных домах.

Проблемы с водой в Бешенковичах

Жители микрорайона на улице Молодежной стали жаловаться на странный запах воды из-под крана 29 марта.

На следующий день появилась информация, что из-за аварии на водопроводных сетях воду нельзя пить. Жители городского поселка стали обращаться в больницы с признаками отравлениями.

Сейчас в городе работает комиссия эпидемиологов из Минска и области, проводится лабораторный контроль воды. Окончательные результаты Минздрав обещал предоставить позже. Происшествием на станции обезжелезивания заинтересовались и следователи .