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Сын Джо Байдена рассказал о зависимости и "выкуренном пармезане"

05.04.2021 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сын президента США Джо Байдена Хантер признался в курении сыра пармезана вместо наркотиков, об этом он рассказал в интервью CBS News.

Хантер Байден много лет страдал от наркотической и алкогольной зависимости. По его словам, побороть ее было непросто, а ломки были очень сильные.

"Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из ваших знакомых", – вероятно, пошутил сын американского президента, рассказав про острые ломки и желание в тот момент употреблять все, что хоть как-то было похоже на наркотик.

Сын Джо Байдена отметил, что ведет трезвый образ жизни с того времени, как женился на Мелиссе Коэн. Свадьба состоялась в мае 2019 года.

Напомним, Хантер Байден написал книгу своих воспоминаний, презентация которой намечена на 6 апреля. Сын американского лидера рассказал о своей страсти к алкоголю и наркотическим веществам. Со слов Хантера, на них он тратил все деньги, полученные от работы в украинской газодобывающей компании Burisma.

При этом сын американского лидера считает нормальным тот факт, что его трудоустройство в Burisma произошло в то время, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Хантер не отрицает, что должность отца помогла ему при трудоустройстве, но утверждает, что никаких противозаконных действий со стороны отца в отношении Burisma не было.

Хантеру Байдену в украинской компании платили по 50 тысяч долларов в месяц, при этом он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Представители Республиканской партии США обвиняли семью Байдена в коррупционных схемах в Burisma. Но те все обвинения отвергали.

 
Теги: Минск
 
 
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Сын американского президента признался, что долгое время страдал от сильной наркотической зависимости, но сейчас ведет трезвый образ жизни.
 
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