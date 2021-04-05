Годовалый мальчик утонул в бочке с водой под Новогрудком

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Маленький мальчик утонул в бочке с водой в одной из деревень Новогрудского района, сообщил телеканал "Беларусь 4".

Трагический инцидент произошел в понедельник 5 апреля в деревне Углы, расположенной в десяти километрах от районного центра.

Сообщается, что мальчик, которому был год и четыре месяца, утонул в бочке, где находилось всего около 30 сантиметров воды.

На место ЧП прибыли медики, однако они не смогли вернуть малыша к жизни и констатировали его смерть.

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