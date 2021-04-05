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Годовалый мальчик утонул в бочке с водой под Новогрудком
05.04.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Маленький мальчик утонул в бочке с водой в одной из деревень Новогрудского района, сообщил телеканал "Беларусь 4".
Трагический инцидент произошел в понедельник 5 апреля в деревне Углы, расположенной в десяти километрах от районного центра.
Сообщается, что мальчик, которому был год и четыре месяца, утонул в бочке, где находилось всего около 30 сантиметров воды.
На место ЧП прибыли медики, однако они не смогли вернуть малыша к жизни и констатировали его смерть.
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На место ЧП прибыли медики, однако они не смогли вернуть малыша к жизни и констатировали его смерть.
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