В Борисовском районе утонул 5-летний ребенок

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Все обстоятельства гибели устанавливает Следственный комитет. Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Семья отдыхала на реке Сха, 7-летняя девочка со своим младшим братом пошли кормить птиц. В какой-то момент она ненадолго отошла, оставив мальчика одного. А когда вернулась, брата на берегу уже не было. Малыша из воды ниже по течению достали работники МЧС. Он уже не подавал признаков жизни. Следователи опрашивают очевидцев инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза.