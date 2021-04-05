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В Борисовском районе утонул 5-летний ребенок

05.04.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Все обстоятельства гибели устанавливает Следственный комитет. Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Семья отдыхала на реке Сха, 7-летняя девочка со своим младшим братом пошли кормить птиц. В какой-то момент она ненадолго отошла, оставив мальчика одного. А когда вернулась, брата на берегу уже не было. Малыша из воды ниже по течению достали работники МЧС. Он уже не подавал признаков жизни. Следователи опрашивают очевидцев инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Все обстоятельства гибели устанавливает Следственный комитет. Трагедия произошла в минувшее воскресенье. Семья отдыхала на реке Сха, 7-летняя девочка со своим...
 
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