Пожар в общежитии в Минске: эвакуировали 150 человек, в том числе 80 детей

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 апреля в общежитии на улице Гурского в Минске произошел пожар. Эвакуировали 150 человек.





О пожаре в общежитии колледжа промышленности строительных материалов на Гурского в редакцию сообщили читатели TUT.BY — и прислали фото и видео происшествия.



Фото: читатель TUT.BY

В МЧС сообщили , что в 19.03 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в девятиэтажном общежитии по ул. Гурского, 23/1.

Прибыв на место, спасатели увидели дым из окна пятого этажа: там загорелось имущество в комнате на площади 6 кв. м. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.



Фото: twitter.com/112MINSK

Из здания общежития эвакуировали 150 человек, из них 80 детей.

Пожар ликвидировали в 19.25, причина устанавливается.