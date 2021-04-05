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Пожар в общежитии в Минске: эвакуировали 150 человек, в том числе 80 детей

05.04.2021 21:05 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 5 апреля в общежитии на улице Гурского в Минске произошел пожар. Эвакуировали 150 человек.


О пожаре в общежитии колледжа промышленности строительных материалов на Гурского в редакцию сообщили читатели TUT.BY — и прислали фото и видео происшествия.


Фото: читатель TUT.BY

В МЧС сообщили, что в 19.03 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в девятиэтажном общежитии по ул. Гурского, 23/1.

Прибыв на место, спасатели увидели дым из окна пятого этажа: там загорелось имущество в комнате на площади 6 кв. м. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.


Фото: twitter.com/112MINSK

Из здания общежития эвакуировали 150 человек, из них 80 детей.

Пожар ликвидировали в 19.25, причина устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 5 апреля в общежитии на улице Гурского в Минске произошел пожар. Эвакуировали 150 человек.
 
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