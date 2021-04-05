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В Пинском районе волк напал на трех женщин
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе волк напал на трех женщин,
5 апреля на жителей приграничной деревни Ласицк на юге Пинского района напал волк. Хищник напал на двух женщин, которые шли по окраине деревни. На крики о помощи сбежались односельчане, мужчины с вилами помогли отбиться от волка. Вскоре зверь объявился в деревне, где покусал еще одну женщину.
В Ласицк прибыли экстренные службы: милиция, скорая помощь, МЧС. Пострадавшим оказали помощь: у женщин зафиксировали укушенные раны и травмы. Позже стало известно, что в деревне волк напал на собаку и козу.
В райисполкоме сообщили, что милиционеры с табельным оружием направились искать бешеного зверя, также мобилизованы охотники районной организации БООР и егеря лесничества.
Сотрудники МЧС оповещают местное население. По деревне курсирует машина с громкоговорителем: людей просят воздержаться от прогулок и не покидать жилища в темное время суток.
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В Пинском районе волк напал на трех женщин, сообщает райисполком. Предположительно, хищник болен бешенством. Его ловят охотники, сотрудники лесхоза, милиции и МЧС.
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