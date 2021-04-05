Из Парижа в Питер: двое россиян задержаны на границе с Латвией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе двух россиян, которые пришли из Латвии и направлялись в Санкт-Петербург, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"Несмотря на все противоэпидемиологические ограничения, действующие в странах Евросоюза, нарушители из Парижа проследовали через всю Европу", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что молодые люди незаконно пересекли границу Латвии с Беларусью и затем собирались попасть в Питер, однако их путешествие прервали пограничники.

Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима. Им грозит депортация и крупный штраф.