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Из Парижа в Питер: двое россиян задержаны на границе с Латвией
06.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе двух россиян, которые пришли из Латвии и направлялись в Санкт-Петербург, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik Сергей Лескеть
"Несмотря на все противоэпидемиологические ограничения, действующие в странах Евросоюза, нарушители из Парижа проследовали через всю Европу", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что молодые люди незаконно пересекли границу Латвии с Беларусью и затем собирались попасть в Питер, однако их путешествие прервали пограничники.
Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима. Им грозит депортация и крупный штраф.
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Граждане сумели беспрепятственно пересечь всю Европу в период COVID-ограничений, но попались белорусским пограничникам.
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