Продюсер Вайнштейн обжаловал свой приговор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок за сексуальные преступления, обжаловал свой приговор, потребовав проведения нового заседания суда по делу, сообщил телеканал CNBC.

В марте минувшего года суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера, который был признан виновным в изнасиловании и принуждении к сексу, к 23 годам заключения .

"Подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса", – сообщил адвокат Вайнштейна Артур Айдала.

Адвокаты среди причин для пересмотра приговора называют нарушение прав на рассмотрение дела беспристрастным жюри: они заявляют, что один из присяжных является автором книги о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин".

Осенью 2020-го прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения – Вайнштейну теперь грозит 140 лет тюрьмы.

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