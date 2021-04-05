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Продюсер Вайнштейн обжаловал свой приговор
06.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок за сексуальные преступления, обжаловал свой приговор, потребовав проведения нового заседания суда по делу, сообщил телеканал CNBC.
© REUTERS / Lucas Jackson
В марте минувшего года суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера, который был
"Подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса", – сообщил адвокат Вайнштейна Артур Айдала.
Адвокаты среди причин для пересмотра приговора называют нарушение прав на рассмотрение дела беспристрастным жюри: они заявляют, что один из присяжных является автором книги о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин".
Осенью 2020-го прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения – Вайнштейну теперь грозит 140 лет тюрьмы.
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Осенью 2020-го прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения – Вайнштейну теперь грозит 140 лет тюрьмы.
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