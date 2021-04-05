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Продюсер Вайнштейн обжаловал свой приговор

06.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок за сексуальные преступления, обжаловал свой приговор, потребовав проведения нового заседания суда по делу, сообщил телеканал CNBC.

© REUTERS / Lucas Jackson
Еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

В марте минувшего года суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера, который был признан виновным в изнасиловании и принуждении к сексу, к 23 годам заключения.

"Подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса", – сообщил адвокат Вайнштейна Артур Айдала.

Адвокаты среди причин для пересмотра приговора называют нарушение прав на рассмотрение дела беспристрастным жюри: они заявляют, что один из присяжных является автором книги о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин".

Осенью 2020-го прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения – Вайнштейну теперь грозит 140 лет тюрьмы.

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Теги: Минск
 
 
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Осенью 2020-го прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения – Вайнштейну теперь грозит 140 лет тюрьмы.
 
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