|
Умер создатель евро и лауреат "нобелевки" Роберт Манделл
06.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр - Sputnik. Скончался известный канадский экономист Роберт Манделл, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Колумбийский университет, где экономист был почетным профессором.
Основной сферой деятельности Манделла была экономическая теория неолиберализма. В 1999 году он получил Нобелевскую премию по экономике за работу над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран.
Манделла еще называют "отцом евро" - именно он был идеологом и вдохновителем единой валюты для Евросоюза. Над идеей об экономическом и валютном союзе для Европы экономист трудился с 1960-х годов прошлого века, он создал и теоретическую основу для последующего введения евро.
С 1974 года и до самой смерти Манделл работал профессором в Колумбийском университете.
Манделл умер в возрасте 88 лет. Последние годы он c семьей проживал в итальянской Тоскане.
Что стало причиной смерти экономиста, не сообщается.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Над идеей экономического и валютного союза для Европы Манделл работал с 1960-х годов прошлого века.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)