Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр - Sputnik. Скончался известный канадский экономист Роберт Манделл, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Колумбийский университет, где экономист был почетным профессором.

Основной сферой деятельности Манделла была экономическая теория неолиберализма. В 1999 году он получил Нобелевскую премию по экономике за работу над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран.

Манделла еще называют "отцом евро" - именно он был идеологом и вдохновителем единой валюты для Евросоюза. Над идеей об экономическом и валютном союзе для Европы экономист трудился с 1960-х годов прошлого века, он создал и теоретическую основу для последующего введения евро.

С 1974 года и до самой смерти Манделл работал профессором в Колумбийском университете.

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Манделл умер в возрасте 88 лет. Последние годы он c семьей проживал в итальянской Тоскане.

Что стало причиной смерти экономиста, не сообщается.

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