|
Волк покусал людей под Пинском – теперь его ловит милиция, егеря и МЧС
06.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Волк напал на жителей деревни Ласицк, об этом сообщили в Пинском райисполкоме.
В понедельник во второй половине дня хищник на окраине деревни покусал дух женщин. На крики о помощи прибежали односельчане, которые помогли им отбиться от агрессивного животного.
Затем зверь появился уже в самом населенном пункте. Там он набросился еще на одну женщину и искусал ее.
Пострадавших обследовали медики – у женщин зафиксировали укушенные раны и травмы. Им оказали необходимую помощь. В деревню прибыли также милиция и МЧС.
Как позже стало известно, нападениями на людей зверь не ограничился – он покусал также собаку и козу.
На поиски агрессивного волка направились вооруженные табельным оружием милиционеры, а также охотники районной организации БООР и егеря лесничества. Также в операции по поиску и изъятию дикого животного задействованы сотрудники МЧС, которые оповещают местных жителей. Людей попросили на время данных мероприятий не покидать дома в темное время суток и воздержаться от прогулок.
Ветеринары полагают, что хищник может быть бешеным – обычно здоровый дикий волк не выходит к людям. Как правило, случавшиеся ранее подобные случаи объяснялись бешенством животных.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что зверь может быть бешеным - местных жителей просят воздержаться от прогулок и не покидать дома в темное время суток.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)