Волк покусал людей под Пинском – теперь его ловит милиция, егеря и МЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Волк напал на жителей деревни Ласицк, об этом сообщили в Пинском райисполкоме.

В понедельник во второй половине дня хищник на окраине деревни покусал дух женщин. На крики о помощи прибежали односельчане, которые помогли им отбиться от агрессивного животного.

Затем зверь появился уже в самом населенном пункте. Там он набросился еще на одну женщину и искусал ее.

Пострадавших обследовали медики – у женщин зафиксировали укушенные раны и травмы. Им оказали необходимую помощь. В деревню прибыли также милиция и МЧС.

Как позже стало известно, нападениями на людей зверь не ограничился – он покусал также собаку и козу.

На поиски агрессивного волка направились вооруженные табельным оружием милиционеры, а также охотники районной организации БООР и егеря лесничества. Также в операции по поиску и изъятию дикого животного задействованы сотрудники МЧС, которые оповещают местных жителей. Людей попросили на время данных мероприятий не покидать дома в темное время суток и воздержаться от прогулок.

Ветеринары полагают, что хищник может быть бешеным – обычно здоровый дикий волк не выходит к людям. Как правило, случавшиеся ранее подобные случаи объяснялись бешенством животных.

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