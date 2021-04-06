ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волк покусал людей под Пинском – теперь его ловит милиция, егеря и МЧС

06.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Волк напал на жителей деревни Ласицк, об этом сообщили в Пинском райисполкоме.

В понедельник во второй половине дня хищник на окраине деревни покусал дух женщин. На крики о помощи прибежали односельчане, которые помогли им отбиться от агрессивного животного.

Затем зверь появился уже в самом населенном пункте. Там он набросился еще на одну женщину и искусал ее.

Пострадавших обследовали медики – у женщин зафиксировали укушенные раны и травмы. Им оказали необходимую помощь. В деревню прибыли также милиция и МЧС.

Как позже стало известно, нападениями на людей зверь не ограничился – он покусал также собаку и козу.

На поиски агрессивного волка направились вооруженные табельным оружием милиционеры, а также охотники районной организации БООР и егеря лесничества. Также в операции по поиску и изъятию дикого животного задействованы сотрудники МЧС, которые оповещают местных жителей. Людей попросили на время данных мероприятий не покидать дома в темное время суток и воздержаться от прогулок.

Ветеринары полагают, что хищник может быть бешеным – обычно здоровый дикий волк не выходит к людям. Как правило, случавшиеся ранее подобные случаи объяснялись бешенством животных.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что зверь может быть бешеным - местных жителей просят воздержаться от прогулок и не покидать дома в темное время суток.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Из Парижа в Питер: двое россиян задержаны на границе с Латвией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by