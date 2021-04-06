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Допрос Виктора Бабарико планируется сегодня в суде
06.04.2021 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр - Sputnik. Основного обвиняемого по делу о взятках бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка Виктора Бабарико планирует допросить сегодня в суде.
Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, сегодня в суде завершается допрос седьмого обвиняемого по делу. Все дали признательные показания, признав вину в получении взяток. Единственный, кто не признал вину как на стадии следствия, так и в суде – это Виктор Бабарико. Но он не отказался дать показания в суде – более того, просил допросить его первым.
Сегодня в зале присутствует несколько десятков родных, близких обвиняемых, а также сторонников главного фигуранта дела. Как ожидается, допрос Бабарико может продлиться несколько дней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Судебный процесс
Верховный суд Беларуси
Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, кроме Бабарико это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг"), все они обвиняются по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.
Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере) на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.
Дело Белгазпромбанка
Ситуация вокруг Белгазпромбанка накалилась в июне прошлого года. Тогда в головном офисе банка
Расследованием дела занимался КГБ. Нацбанк, в свою очередь, ввел в Белгазпромбанке
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Основной обвиняемый по делу Белгазпромбанка вину не признает, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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