Допрос Виктора Бабарико планируется сегодня в суде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр - Sputnik. Основного обвиняемого по делу о взятках бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка Виктора Бабарико планирует допросить сегодня в суде.

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда, сегодня в суде завершается допрос седьмого обвиняемого по делу. Все дали признательные показания, признав вину в получении взяток. Единственный, кто не признал вину как на стадии следствия, так и в суде – это Виктор Бабарико. Но он не отказался дать показания в суде – более того, просил допросить его первым.

Сегодня в зале присутствует несколько десятков родных, близких обвиняемых, а также сторонников главного фигуранта дела. Как ожидается, допрос Бабарико может продлиться несколько дней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Судебный процесс

Верховный суд Беларуси начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" 17 февраля. Процесс проходит в зале суда Московского района Минска.

Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов. В деле восемь обвиняемых, кроме Бабарико это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг"), все они обвиняются по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере) на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

Дело Белгазпромбанка

Ситуация вокруг Белгазпромбанка накалилась в июне прошлого года. Тогда в головном офисе банка прошли обыски , которые провел департамент финансовой милиции КГК. Было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов и "отмывание" денег, а экс-глава банка Виктор Бабарико и ряд топ-менеджеров задержаны.

Расследованием дела занимался КГБ. Нацбанк, в свою очередь, ввел в Белгазпромбанке временную администрацию , которую возглавила Надежда Ермакова. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка незаконным.