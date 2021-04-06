Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Аферу случайно вскрыл муж мошенницы, когда решил оформить на себя небольшой кредит.

Все началось с того, что у женщины неожиданно для нее снизились доходы. Чтобы заплатить по кредитам, она обратилась в микрофинансовую организацию. Там ей предложили необычную схему: оформить в салоне связи рассрочку на смартфон за четыре тысячи рублей и отдать кредиторам в счет долга в две тысячи. Банк, несмотря на кредиты, рассрочку одобрил.

Женщине схема понравилась, но в следующий раз она пошла в салон связи с паспортом мужа, не предупредив его.

"История о постоянной занятости супруга на работе и острой необходимости дорогостоящего гаджета для семьи сработала: продавец в нарушение инструкций оформила еще одну рассрочку – банк одобрил", – говорится на сайте МВД.

В итоге по паспорту мужа она купила смартфон, умные часы и наушники. А затем оформила еще несколько рассрочек по паспорту свекра. На этом мошенница не остановилась и пошла по соседям, убеждая предоставить паспортные данные. Люди знали ее как контролера госорганизации и без вопросов предоставляли все сведения.

Аферу прервал муж мозырянки. Когда ему отказали в займе из-за "плохой кредитной истории", он обратился в милицию

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно как минимум о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек. Общий ущерб превышает 157 тысяч рублей (около 60 тысяч долларов - Sptunik).

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