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Мошенница "развела" мужа, свекра и соседей почти на 60 тысяч долларов
06.04.2021 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Аферу случайно вскрыл муж мошенницы, когда решил оформить на себя небольшой кредит.
Все началось с того, что у женщины неожиданно для нее снизились доходы. Чтобы заплатить по кредитам, она обратилась в микрофинансовую организацию. Там ей предложили необычную схему: оформить в салоне связи рассрочку на смартфон за четыре тысячи рублей и отдать кредиторам в счет долга в две тысячи. Банк, несмотря на кредиты, рассрочку одобрил.
Женщине схема понравилась, но в следующий раз она пошла в салон связи с паспортом мужа, не предупредив его.
"История о постоянной занятости супруга на работе и острой необходимости дорогостоящего гаджета для семьи сработала: продавец в нарушение инструкций оформила еще одну рассрочку – банк одобрил", – говорится на сайте МВД.
В итоге по паспорту мужа она купила смартфон, умные часы и наушники. А затем оформила еще несколько рассрочек по паспорту свекра. На этом мошенница не остановилась и пошла по соседям, убеждая предоставить паспортные данные. Люди знали ее как контролера госорганизации и без вопросов предоставляли все сведения.
Аферу прервал муж мозырянки. Когда ему отказали в займе из-за "плохой кредитной истории", он обратился в милицию
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Известно как минимум о 54 кредитных договорах, оформленных на 17 человек. Общий ущерб превышает 157 тысяч рублей (около 60 тысяч долларов - Sptunik).
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Столкнувшись с необходимостью выплачивать кредиты, 42-летняя женщина нашла схему, которая почти полгода исправно приносила ей высокий доход.
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