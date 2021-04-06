В Гродно пропала 84-летняя женщина, сын пошел в милицию. Нашли в Немане

Источник материала: Tut.by

Рано утром 6 апреля на Немане в Гродно в районе лесопарка Лососно сотрудники ОСВОДа обнаружили в воде тело 84-летней женщины, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by, носит иллюстративный характер

Женщина накануне вечером не вернулась домой. Ее сын забеспокоился и обратился в милицию.

Причину смерти установит следствие. По предварительным данным, это мог быть суицид, так как на берегу сотрудники обнаружили аккуратно сложенную одежду.

К сожалению, это не последний трагический случай на воде за последние дни.

В минувшую субботу на Щаре в Слонимском районе утонул рыбак. Его обнаружили возле лодки, рядом с берегом на глубине 70 сантиметров. По предварительным данным, 35-летний мужчина был пьян.

В Кореличском районе днем 4 апреля в реке Уша вблизи деревни Кожево обнаружили тело пенсионера. Выяснилось, что мужчина приехал на рыбалку из Дзержинского района Минской области. В какой-то момент он упал в воду и не смог выбраться. Известно, что накануне мужчина жаловался на боль в области груди, и во время рыбалки ему могло стать плохо. Сейчас обстоятельства и причины смерти устанавливаются, сообщает районная газета «Полымя».