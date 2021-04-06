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На границе с Литвой задержано несколько партий контрабанды

06.04.2021 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Во время таможенного контроля грузового автомобиля, который въезжал в Беларусь с территории Литвы через пункт пропуска "Котловка" (с литовской стороны "Лаворишкес") была обнаружена часть груза, не указанная в сопроводительных документах, сообщает Государственный таможенный комитет.

"Это около 700 сменных аккумуляторов для источников бесперебойного питания стоимостью более Br170 тыс.", - отметили таможенники.

Литовский перевозчик пытался уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму около Br45 тыс.

В пункте пропуска "Каменный Лог" (с литовской – "Мядининкай") сотрудники Оперативной таможни выявили факт занижения стоимости партии красок для полиграфии. В грузовом автомобиле, принадлежащем литовской фирме-перевозчику, ввозилось более 12 тонн красок, стоимость которых была заявлена в 8 раз ниже фактической.

"Водитель представил товаросопроводительные документы, согласно которым стоимость партии красок составляла около 17 тыс. евро. При проведении проверки установлено, что реальная стоимость составляет порядка 140 тыс. Евро", - сообщает ГТК.

По фактам задержания контрабанды начат административный процесс. Возможен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

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Теги: Минск
 
 
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Грузоперевозчики оказались "забывчивыми", не внеся часть груза в сопроводительные документы или значительно занизив его стоимость.
 
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