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Кибермошенники лишили бобруйчанку вклада на сумму более 10 тысяч рублей

06.04.2021 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. После звонка кибермошенников доверчивая бобруйчанка лишилась своих накоплений, сообщает УВД Бобруйского горисполкома.

С женщиной связались через мобильное приложении Viber и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Бобруйчанке рассказали, что с ее счета пытаются перевести деньги на некий неизвестный счет.

"Наталья пояснила, что на счете денежных средств у нее нет, однако буквально несколько дней назад она открыла отзывной вклад на сумму Br10,5 тыс. именно в этом банке", - отметили правоохранители.

После этого разговор продолжил другой человек, представившийся старшим ответственным именно по вкладам банка. Он пояснил: для того, чтобы заблокировать нежелательные операции, нужно назвать логин и пароль, а также кодовое слово от личного интернет-кабинета. Женщина предоставила все необходимые реквизиты, после чего звонок оборвался.

Наталья набрала высветившийся номер телефона, который, как выяснилось, зарегистрирован в Эстонии, однако ответа не последовало.
После этого женщина обратилась в банк, откуда сообщили, что с ее счета были сняты все денежные средства.

"Следователями дана правовая оценка действиям злоумышленников, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщают правоохранители.

Они еще раз напоминают о том, что ни в коем случае никому нельзя предоставлять конфиденциальные данные своих банковских карт, счетов, логинов и паролей от интернет-банкингов.

"Сотрудники банков никогда не будут звонить вам через мессенджеры и просить ваши реквизиты. Чтобы сохранить свои деньги, проявляйте бдительность. При малейшем подозрении на то, что вас хотят обмануть, прекращайте разговор и отключайте звонок", - напоминают представители правоохранительных органов.

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Теги: Минск
 
 
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Женщине позвонили на мобильный телефон и предупредили, что с ее счета пытаются снять деньги, а чтобы остановить злоумышленников, нужно сообщить личные данные.
 
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