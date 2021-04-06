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В суде начался допрос Виктора Бабрико

06.04.2021 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр Sputnik. В суде по делу Белгазрпомбанка начался допрос Виктора Бабарико, передает корреспондент Sputnik.

Экс-председатель Белгазпромбанка заявил, что уголовное преследование в отношении него является политически мотивированным.

"Что касается сути предъявляемых обвинений и в целом по уголовному преследованию, я считаю, что в отношении меня, в отношении моего сына, в отношении моих друзей и близких людей мне, а также в отношении моих коллег и партнеров все эти уголовные преследования и обвинения я считаю абсолютно необоснованными, категорически против них возражаю", – заявил Бабарико.

"(...) считаю, что они политически мотивированны. Они не преследуют целью установление вины, доказательство этой вины, они преследуют только одну цель изначально: неучастие мое в политическом процессе, а именно – в выборах президента Республики Беларусь", – сказал он.

Он также заявил, что после того, как начались обыски в офисе банка и было заявление руководства КГК о возбуждении уголовного дела, он не собирался скрываться из страны.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Бабарико заявил, что вину не признает и считает, что возбуждение уголовного дела в отношении него связано с его участием в президентских выборах.
 
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