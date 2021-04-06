Напавшего на людей под Пинском волка застрелили

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Егеря застрелили волка, напавшего на людей в Пинском районе, сообщила во вторник газета " Полесская правда ".

Волк напал на жителей деревни Ласицк в понедельник 5 апреля: пострадали от зубов хищника три женщины. На место оперативно прибыли сотрудники милиции. Позже силами охотников районной организации БООР и егерей местного лесничества были организованы поиски животного для его ликвидации.

Как сообщает издание, волка удалось застрелить егерям, которые участвовали в облаве.

Пострадавшие сельчанки после оказания им медпомощи уже выписаны из больницы. В настоящее время женщины находятся под амбулаторным наблюдением.

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