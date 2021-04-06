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Напавшего на людей под Пинском волка застрелили

06.04.2021 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Егеря застрелили волка, напавшего на людей в Пинском районе, сообщила во вторник газета "Полесская правда".

© CC0 / Pixabay/Alexas_Fotos
Волк покусал людей под Пинском – теперь его ловит милиция, егеря и МЧС

Волк напал на жителей деревни Ласицк в понедельник 5 апреля: пострадали от зубов хищника три женщины. На место оперативно прибыли сотрудники милиции. Позже силами охотников районной организации БООР и егерей местного лесничества были организованы поиски животного для его ликвидации.

Как сообщает издание, волка удалось застрелить егерям, которые участвовали в облаве.

Пострадавшие сельчанки после оказания им медпомощи уже выписаны из больницы. В настоящее время женщины находятся под амбулаторным наблюдением.

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Теги: Минск
 
 
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Пострадавшие сельчанки после оказания им необходимой медицинской помощи уже выписаны из больницы.
 
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