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Напавшего на людей под Пинском волка застрелили
06.04.2021 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Егеря застрелили волка, напавшего на людей в Пинском районе, сообщила во вторник газета "
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Волк
Как сообщает издание, волка удалось застрелить егерям, которые участвовали в облаве.
Пострадавшие сельчанки после оказания им медпомощи уже выписаны из больницы. В настоящее время женщины находятся под амбулаторным наблюдением.
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Пострадавшие сельчанки после оказания им необходимой медицинской помощи уже выписаны из больницы.
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