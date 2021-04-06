Польские таможенники нашли сигареты в поезде из РБ на сумму более $25 тысяч

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Польские таможенники нашли в поезде, который ехал из Беларуси, семь тысяч пачек сигарет, сообщила пресс-служба налоговой инспекции Белостока во вторник.

Нелегальный груз удалось обнаружить на погранпереходе Семянувка в товарном поезде, который ехал в Польшу из Беларуси. При досмотре одного из 28 вагонов с деревянной стружкой таможенники обнаружили семь тысяч пачек сигарет.

Рыночная стоимость незаконного груза составляет 100 тысяч злотых (более 25 тысяч долларов).

В результате опрошена бригада поезда. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Одной из самых существенных проблем на границе является контрабанда сигарет. Недавно министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте посетила сотрудников Друскининкайской заставы Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы (VSAT).

Ей рассказали, что за первый квартал 2021 года литовские пограничники задержали около 430 тысяч упаковок сигарет. Всего же на границе с Беларусью задерживается 97% незаконной табачной продукции от всего объема.

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