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Под Гомелем нашли труп мужчины - он был убит
Источник материала: Tut.by
Под Гомелем нашли труп мужчины. Утром 6 апреля на 102 позвонил житель деревни Уза и сообщил, что наткнулся на израненный труп, когда выгуливал собаку. Что было дальше,
Недалеко от тела следственно-оперативная группа нашла свитер, куртку и нож. Милиция выяснила, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, который накануне вечером вместе со знакомой был в компании 30-летнего погибшего (все трое были пьяны).
Подозреваемого нашли. Он во всем признался.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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Подозреваемого нашли. Он во всем признался.
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