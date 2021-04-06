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Под Гомелем нашли труп мужчины - он был убит

06.04.2021 18:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Гомелем нашли труп мужчины. Утром 6 апреля на 102 позвонил житель деревни Уза и сообщил, что наткнулся на израненный труп, когда выгуливал собаку. Что было дальше, рассказали в милиции.

Недалеко от тела следственно-оперативная группа нашла свитер, куртку и нож. Милиция выяснила, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, который накануне вечером вместе со знакомой был в компании 30-летнего погибшего (все трое были пьяны).

Подозреваемого нашли. Он во всем признался.

Возбуждено уголовное дело за убийство.

 
Теги: Гомель
 
 
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Подозреваемого нашли. Он во всем признался.
 
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