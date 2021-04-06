Мужчина пошел выгуливать собаку и нашел труп

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомельском районе гражданина, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Тело погибшего нашел во вторник 6 апреля житель деревни Уза, который гулял на природе со своей собакой. На место сразу же отправилась следственно-оперативная группа.

"Недалеко от тела правоохранители нашли свитер, куртку и нож. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, который накануне вечером вместе со своей знакомой находился в компании 30-летнего погибшего", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что местонахождение подозреваемого установили быстро, при этом после задержания сельчанин признался в совершении преступления.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело за убийство, сейчас с ним продолжают работать следователи.

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