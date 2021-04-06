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Мужчина пошел выгуливать собаку и нашел труп
06.04.2021 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомельском районе гражданина, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Тело погибшего нашел во вторник 6 апреля житель деревни Уза, который гулял на природе со своей собакой. На место сразу же отправилась следственно-оперативная группа.
"Недалеко от тела правоохранители нашли свитер, куртку и нож. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 36-летний мужчина, который накануне вечером вместе со своей знакомой находился в компании 30-летнего погибшего", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что местонахождение подозреваемого установили быстро, при этом после задержания сельчанин признался в совершении преступления.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело за убийство, сейчас с ним продолжают работать следователи.
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Местонахождение подозреваемого установили быстро, при этом после задержания сельчанин во всем сознался.
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