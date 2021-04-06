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Водитель с 4,2 промилле влетел в дорожный знак и сбил пешехода в Минске

06.04.2021 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Водитель автомобиля Mercedes с 4,2 промилле алкоголя в крови влетел в дорожный знак и сбил пешехода, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло во вторник около 15:00. Водитель ехал по улице Асаналиева, возле дома №44 не справился с управлением и врезался в дорожный знак и металлическое ограждение. После этого он вылетел на зеленую зону, где и сбил пешехода.

Пострадавший в ДТП получил травмы, его доставили в медучреждение.

У водителя по итогам освидетельствования обнаружено 4,2 промилле алкоголя в организме.

В ГАИ напомнили, что водители, которые садятся за руль пьяными, подвергают опасности не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих.

Новый КоАП

Обновленный КоАП вступил в силу в Беларуси с 1 марта 2021 года. По новым нормам, наказание за пьяную езду стало более жестким, но появилась градация в зависимости от количества алкоголя в крови. Если в крови нарушителя обнаружат до 0,8 промилле алкоголя включительно, ему грозит штраф до 100 базовых величин с лишением прав на три года.

Более жесткое наказание предусмотрено для второй категории нарушителей: это водители, у которых обнаружат более 0,8 промилле алкоголя, наркотические или психотропные вещества и их аналоги, а также для тех, кто откажется проходить медицинское освидетельствование. Для них предусмотрено наказание в размере 200 базовых величин с лишением водительских прав на 5 лет.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Наказания за пьяную езду ужесточили с 1 марта, когда в силу вступил новый административный кодекс Беларуси.
 
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