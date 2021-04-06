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Женщина готовила еду на Вечном огне в Подмосковье
07.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Правоохранители разыскивают женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье, сообщает
Соответствующий видеоролик появился в сети, полиция проводит проверку по факту инцидента.
"По видео, размещенному в сети интернет, где женщина у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка", - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
За последнее время в России было зафиксировано несколько случаев надругательства над мемориалами. Так, на волгоградской Аллее героев нетрезвый мужчина прикурил сигарету от Вечного огня, сейчас он задержан.
Еще один инцидент произошел в Воронежской области. Девушка станцевала прямо на постаменте мемориала "Вечный огонь", объясняя это тем, что "ноги сами в пляс идут". Задержанной будет оказана психиатрическая помощь.
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Ранее в России было заведено уголовное дело на мужчину, прикурившего от Вечного огня, а также задержана девушка, танцевавшая на мемориале.
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