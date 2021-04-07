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Пожар произошел на заводе шестерен в Минске
07.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр - Sputnik. Один из цехов завода шестерен горит в столице, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Прямо сейчас идут работы по тушении крупного возгорания по улице Долгобродская, 17.
По предварительным оценкам сотрудников МЧС, горит чердачное помещение одного из цехов. Площадь пожара — около 100 квадратных метров.
Спасатели работают по второй категории опасности вызова, пояснили в ведомстве, чем выше номер, тем больше техники и спасателей.
Вызов №2 – подтверждено сообщение о пожаре. При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительные отделения из соседних районов.
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Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров, на месте работают расчеты министерства по чрезвычайным ситуациям.
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