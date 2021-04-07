﻿ Пожар произошел на заводе шестерен в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пожар произошел на заводе шестерен в Минске

07.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр - Sputnik. Один из цехов завода шестерен горит в столице, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Прямо сейчас идут работы по тушении крупного возгорания по улице Долгобродская, 17.

По предварительным оценкам сотрудников МЧС, горит чердачное помещение одного из цехов. Площадь пожара — около 100 квадратных метров.

Спасатели работают по второй категории опасности вызова, пояснили в ведомстве, чем выше номер, тем больше техники и спасателей.

Вызов №2 – подтверждено сообщение о пожаре. При большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительные отделения из соседних районов. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров, на месте работают расчеты министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Эстонские спецслужбы подозревают в причастности к шпионажу в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by