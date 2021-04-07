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Эстонские спецслужбы подозревают в причастности к шпионажу в Беларуси

07.04.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Эстонские спецслужбы и дипломаты могут быть причастны к шпионажу в Беларуси, сообщает телеканал ОНТ.

Такие данные поступили сотрудникам Комитета госбезопасности в ходе дачи показаний одно из участников раскрытой агентурной сети.

Вячеслав Сидоракин находится в СИЗО КГБ, он является другом находящегося в Литве бывшего сотрудника правоохранительных органов Игоря Макара. Он, в свою очередь, пытался вывезти через Литву сотрудника КГБ с секретными документами. Но сеть была оперативно раскрыта контрразведкой Беларуси.

Как на допросе заявил Сидоракин, Макар хотел вывезти сотрудника белорусских спецслужб при содействии эстонского посольства. В диппредставительство этой страны должен был  обратиться сотрудник КГБ для выезда заграницу якобы на похороны родственницы в Эстонии. Там ему обещали помочь с документами.

Ранее КГБ Беларуси сообщил о том, что в ходе контрразведывательной операции в стране была раскрыта агентурная сеть, которая собирала секретные данные белорусских силовых органов.

В ходе проведения операции были найдены тайники с оружием, а также боеприпасами.

По сообщениям КГБ, эти тайники принадлежали группе с участием Вячеслава Сидоракина. Основные участники агентурной сети на данный момент задержаны и дают показания. В незаконную деятельность были вовлечены десятки человек, многие из которых не знали подробностей.

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Теги: Минск
 
 
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Комитет госбезопасности Беларуси ранее сообщал о раскрытии агентурной сети на территории страны, в ней были задействованы десятки человек.
 
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