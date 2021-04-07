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Новый способ обмана стали применять банковские мошенники

07.04.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Мошенники придумали новую уловку для кражи денег белорусов, теперь с помощью якобы переоформления банковского счета, об этом сообщает Беларусбанк.

На электронную почту клиента присылают якобы договор для переоформления счета по страховым реквизитам. После чего мошенники пытаются узнать данные банковской карты, либо же логин и пароль от интернет-банкинга.

В Беларусбанке рекомендуют не вестись на уловки, а сразу в таких случаях звонить в колл-центр учреждения.

Схема не первая

Это далеко не первая преступная схема, придуманная за последнее время в социальной инженерии.

Мошенники зачастую звонят клиентам некоторых банков в Viber. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и под различными предлогами пытаются узнать номера карточек, после чего похищают со счетов денежные средства.

Компания Viber обратилась к гражданам Беларуси с просьбой не передавать собеседникам в мессенджерах данные своих карт, любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль.

Мессенджер также ввел для всех пользователей новую функцию защиты от мошенников - при ее активации звонки от неизвестных контактов беспокоить не будут.

В самих банках неоднократно рассылали предупреждениями клиентам с объяснениями того, что финансовые учреждения не используют для работы с клиентами мессенджеры.

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Теги: Минск
 
 
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Смысл схемы в том, что на электронную почту присылают якобы документ из банка для переоформления счета, заполучая таким образом реквизиты.
 
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