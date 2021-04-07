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В Шарковщинском районе из горящего дома спасатели вынесли столетнюю пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел утром 6 апреля в деревне Воронка Шарковщинского района в частном доме, где живет 100-летняя пенсионерка,
Из-под крыши дома шел сильный дым. Его увидели работники МЧС, которые в этот момент как раз проезжали через деревню на учения.
— Нам повезло, что входная дверь в дом была открыта, — рассказывает один из спасателей. — Внутри из-за густого дыма ничего не было видно. Но мы услышали глухой кашель и просьбу о помощи. Проверив каждый уголок комнаты, на полу увидели женщину, она была в сознании. Позже узнали, что хозяйке дома 100 лет.
Пенсионерку вынесли на улицу и передали медикам. Ее госпитализировали.
По версии МЧС, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и оборудования.
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Пенсионерка была внутри дома, откуда шел сильный дым, и звала на помощь.
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