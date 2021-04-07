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На Минском заводе шестерен горел цех

07.04.2021 10:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске произошел пожар в чердачном помещении цеха на улице Долгобродской, 17. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в среду в 07.31. Сотрудник завода сообщил, что горит кровля цеха на улице Долгобродской, 17. По адресу Долгобродская, 17 в Минске расположен завод шестерен.



Спасатели прибыли в 07.36.

— По внешним признакам наблюдался дым сильной концентрации из-под кровли ремонтно-строительного цеха. На пожар было привлечено 17 единиц основной и специальной техники. В ходе разведки было установлено, что в ремонтно-строительном цеху над сушильной камерой в чердачном помещении произошло загорание деревянных элементов кровли и рубероида на площади 100 квадратных метров, — рассказали в МЧС.

Пострадавших нет, эвакуация не требовалась: сотрудники самостоятельно покинули цех.

Пожар был ликвидирован в 09.48. Его причины устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших нет, эвакуация не требовалась: сотрудники самостоятельно покинули цех.
 
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