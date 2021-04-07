Прокуратура Минска хочет выслать гражданку Литвы за участие в протестах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Прокуратура Минска опротестовала решение суда и будет настаивать на том, чтобы гражданку Литвы выслали из Беларуси, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Жительница Литвы была задержана в Минске и привечена к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге. Белорусские компетентные органы приняли в отношении нее постановление о высылке из Республики Беларусь и запрете въезда сроком на 6 месяцев. Несогласная с таким решением иностранка обжаловала его в вышестоящий орган внутренних дел, а затем и в суд.

"Гражданка Литвы обжаловала постановление отдела по гражданству и миграции в МВД, затем подала жалобу в суд. Суд признал жалобу гражданки Литовской Республики обоснованной и своим решением отменил постановление о ее высылке из Республики Беларусь", – рассказали Sputnik в среду в прокуратуре Минска.

На решение суда прокуратура подала апелляционный протест и просила отменить его как незаконное. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда согласилась с доводами и решение суда первой инстанции отменили.

При новом рассмотрении дела суд в удовлетворении жалобы на неправомерные действия районного УВД и ГУВД Минского горисполкома отказал.

Решение о высылке пока не вступило в законную силу, поскольку женщина подала на него жалобу в вышестоящий суд.

В прокуратуре уточнили: согласно ч. 1 ст. 65 Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" иностранец может быть выслан из страны в интересах национальной безопасности, общественного порядка, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.

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