|
Прокуратура Минска хочет выслать гражданку Литвы за участие в протестах
07.04.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Прокуратура Минска опротестовала решение суда и будет настаивать на том, чтобы гражданку Литвы выслали из Беларуси, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Жительница Литвы была задержана в Минске и привечена к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге. Белорусские компетентные органы приняли в отношении нее постановление о высылке из Республики Беларусь и запрете въезда сроком на 6 месяцев. Несогласная с таким решением иностранка обжаловала его в вышестоящий орган внутренних дел, а затем и в суд.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Гражданка Литвы обжаловала постановление отдела по гражданству и миграции в МВД, затем подала жалобу в суд. Суд признал жалобу гражданки Литовской Республики обоснованной и своим решением отменил постановление о ее высылке из Республики Беларусь", – рассказали Sputnik в среду в прокуратуре Минска.
На решение суда прокуратура подала апелляционный протест и просила отменить его как незаконное. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда согласилась с доводами и решение суда первой инстанции отменили.
При новом рассмотрении дела суд в удовлетворении жалобы на неправомерные действия районного УВД и ГУВД Минского горисполкома отказал.
Решение о высылке пока не вступило в законную силу, поскольку женщина подала на него жалобу в вышестоящий суд.
В прокуратуре уточнили: согласно ч. 1 ст. 65 Закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" иностранец может быть выслан из страны в интересах национальной безопасности, общественного порядка, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранка, которая участвовала в протестах, через суд добивается права остаться в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)