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Самодельный дрон с контрабандой перехватили пограничники в Брестском районе
07.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Вблизи белорусско-польской границы перехвачен беспилотник с партией контрабандных сигарет, об инциденте сообщает сайт Госпогранкомитета Беларуси.
Дрон заметили в Брестском районе недалеко от деревни Сычи. При помощи ружья для радиоэлектронной борьбы "Гроза – Р2" удалось перехватить летательный аппарат и посадить.
Уже на земле выяснилось, что устройство изготовлено не в заводских условиях. К нему был прикреплен груз: контрабандисты намеревались отправить в Польшу коробки с табачными изделиями.
Подобные происшествия в Беларуси регистрируют нередко. Последний
Ружье "Гроза-Р2" представляет собой средство для перехвата и радиоподавления сигналов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Оператор воздействует на дрон излучением и созданием помех принуждает беспилотник к посадке. В эксплуатацию белорусских военных "Гроза-Р2" поступила в 2018 году.
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Винтокрылый летательный аппарат предназначался для незаконной переправки табачных изделий - владельца сейчас устанавливают.
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