Самодельный дрон с контрабандой перехватили пограничники в Брестском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Вблизи белорусско-польской границы перехвачен беспилотник с партией контрабандных сигарет, об инциденте сообщает сайт Госпогранкомитета Беларуси.

Дрон заметили в Брестском районе недалеко от деревни Сычи. При помощи ружья для радиоэлектронной борьбы "Гроза – Р2" удалось перехватить летательный аппарат и посадить.

Уже на земле выяснилось, что устройство изготовлено не в заводских условиях. К нему был прикреплен груз: контрабандисты намеревались отправить в Польшу коробки с табачными изделиями.

Подобные происшествия в Беларуси регистрируют нередко. Последний аналогичный случай был зафиксирован в феврале у деревни Чижевичи, тогда владельца дрона удалось установить. Ему грозит штраф в 580 рублей (218,87 долларов США).

Ружье "Гроза-Р2" представляет собой средство для перехвата и радиоподавления сигналов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Оператор воздействует на дрон излучением и созданием помех принуждает беспилотник к посадке. В эксплуатацию белорусских военных "Гроза-Р2" поступила в 2018 году.

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