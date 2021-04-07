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Чиж задержан? Почему все молчат, в том числе и адвокат опального бизнесмена

07.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Правоохранительные органы третью неделю не комментируют информацию о том, что оперативники КГБ задержали известного белорусского бизнесмена, основателя группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа.

Информация о том, что Чиж был задержан в Минске после возвращения из Москвы, появилась в ряде СМИ и интернет-ресурсов в середине марта. Тогда сообщалось, что речь идет о претензиях правоохранительных или фискальных органов по поводу уплаты налогов. Тогда ни одно из силовых ведомств не подтвердило и не опровергло информацию СМИ по поводу Чижа.

"Я не могу комментировать данную информацию", - заявил Sputnik адвокат Чижа, отвечая на вопрос о том, правда ли то, что бизнесмен с тех пор находится в СИЗО КГБ. Также адвокат не ответил на вопрос, по какой статье может быть возбуждено уголовное дело в отношении его доверителя. "Я не комментирую эту информацию", - заявил собеседник агентства.

До сил пор ни одно из правоохранительных ведомств комментариев по поводу бизнесмена Чижа не дало. На сайтах КГБ, МВД, СК, КГК нет сообщений пресс-служб относительно данного лица.

Как показывает практика последних лет, молчание силовиков по поводу задержания лиц с громкими фамилиями может длиться от нескольких дней до месяца, пока не предъявят окончательное обвинение, либо будет принято другое процессуальное решение.

С чего начиналась гибель империи

Первый раз Чижа, который долгое время был приближенным к власти бизнесменом, задержали ровно пять лет назад - весной 2016 года. О "блестящей операции" по задержанию Чижа, который на скорости 200 км в час мчался к государственной границе, сообщал тогдашний председатель КГБ Валерий Вакульчик. Он дал большую пресс-конференцию, где подробно рассказал о задержании приближенного к первому лицу олигарха и еще более 10 известных бизнесменов.

Громкие проблемы у бизнес-империи "Трайпл" начались, когда был задержан один из соучредителей Владимир Япринцев, его сын Казбек и его приятель по бизнесу Александр Арабян в 2015-м. Поводом для задержания Япринцевых было заявление Чижа в КГБ, в котором он сообщил о финансовых проблемах в компании.

Потом, весной 2016-го, был задержан и сам Чиж, на него тоже написали заявление в КГБ. Чижу предъявили обвинение в выводе денег за границу через подставные фирмы и неуплате налогов. Но через полгода бизнесмена выпустили из СИЗО КГБ.

Суд по банкротству "Трайпла"

Дело "Трайпла" всплыло в судах в середине 2020-го. Теперь им занимается экономический суд Минска. В суде сейчас перерыв - проводится финансово-экономическая экспертиза. Когда возобновится рассмотрение дела о банкротстве "Трайпла", неизвестно.

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Теги: Минск
 
 
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Информированные источники сообщают, что Юрий Чиж может находиться в СИЗО КГБ, но суть претензий правоохранительных органы не говорят.
 
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