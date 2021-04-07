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Чиж задержан? Почему все молчат, в том числе и адвокат опального бизнесмена
07.04.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Правоохранительные органы третью неделю не комментируют информацию о том, что оперативники КГБ задержали известного белорусского бизнесмена, основателя группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа.
Информация о том, что Чиж
"Я не могу комментировать данную информацию", - заявил Sputnik адвокат Чижа, отвечая на вопрос о том, правда ли то, что бизнесмен с тех пор находится в СИЗО КГБ. Также адвокат не ответил на вопрос, по какой статье может быть возбуждено уголовное дело в отношении его доверителя. "Я не комментирую эту информацию", - заявил собеседник агентства.
До сил пор ни одно из правоохранительных ведомств комментариев по поводу бизнесмена Чижа не дало. На сайтах КГБ, МВД, СК, КГК нет сообщений пресс-служб относительно данного лица.
Как показывает практика последних лет, молчание силовиков по поводу задержания лиц с громкими фамилиями может длиться от нескольких дней до месяца, пока не предъявят окончательное обвинение, либо будет принято другое процессуальное решение.
С чего начиналась гибель империи
Первый раз
Громкие проблемы у бизнес-империи "Трайпл" начались, когда был задержан один из соучредителей
Потом, весной 2016-го, был задержан и сам Чиж, на него тоже написали заявление в КГБ. Чижу предъявили обвинение в выводе денег за границу через подставные фирмы и неуплате налогов. Но через полгода бизнесмена выпустили из СИЗО КГБ.
Суд по банкротству "Трайпла"
Дело "Трайпла" всплыло в судах в середине 2020-го. Теперь им занимается экономический суд Минска. В суде сейчас перерыв - проводится
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Информированные источники сообщают, что Юрий Чиж может находиться в СИЗО КГБ, но суть претензий правоохранительных органы не говорят.
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